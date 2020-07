Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallzeugen gesucht

Münchweiler an der Alsenz (ots)

Am frühen Freitagnachmittag überfuhren 2 PKW-Fahrer auf der Autobahn 63 Richtung Kaiserslautern, in Höhe der Anschlussstelle Winnweiler, eine auf der Fahrbahn liegende Metallschaufel. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wer diese Schaufel verloren hat! Durch den Unfall entstand an beiden Pkw Sachschaden. Keiner der beiden PKW-Fahrer wurde verletzt.

