Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junger Mann bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Lauterecken (ots)

Mehrere Jugendliche geraten am Mittwochabend in der Hauptstraße lautstark aneinander. Während der Streifenfahrt wurde die Funkstreife auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Insgesamt geriet eine Gruppe von fünf Männern im Alter von 19 bis 39 Jahre in einen handgreiflichen Streit. Hierbei wurde ein 23-Jähriger im Gesicht verletzt. Die Beamten mussten die aggressiven Streithähne trennen und mehrere Platzverweise aussprechen. Gegen zwei Personen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. |pilek

Rückfragen bitte an:

