POL-PPWP: Beute bereitgelegt, aber nicht mitgenommen

Kaiserslautern (ots)

Offenbar "gestört" wurden Einbrecher am Wochenende in der Klosterstraße. Die Unbekannten waren in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein öffentliches Gebäude eingedrungen und hatten im Inneren mehrere Türen aufgehebelt.

Am frühen Morgen fiel der Einbruch auf und es konnte festgestellt werden, dass sich die Täter mehrere Notebooks zum Abtransport bereitgelegt hatten - sie nahmen diese aber aus einem noch unbekannten Grund nicht mit. Sonstige Beute wurde offensichtlich nicht gemacht.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Freitagabend, 22.30 Uhr, und Samstagmorgen, 5.45 Uhr, verdächtige Personen in und um die Klosterstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

