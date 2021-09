Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hochspeyer (ots)

Am gestrigen Samstagmorgen ereignete sich in der Hauptstraße in Hochspeyer ein Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 55-jährige PKW-Fahrer wollte zum Unfallzeitpunkt rückwärts aus seiner Hofeinfahrt ausfahren und übersah hierbei den querenden 50-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich hierdurch am Handgelenk. Er wurde im Anschluss ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. / FZ

