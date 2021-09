Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ruhestörung mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fuhr die Polizeistreife zu einer Ruhestörung in der Kaiserslauterer Innenstadt. Sowohl im Hausflur des Wohnanwesens, als auch in der Wohnung des 34-jährigen Verantwortlichen, stellten die Beamten starken Marihuanageruch fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige. / FZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell