Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet - Polizei sucht Zeugen

Neuss, Meerbusch, Korschenbroich (ots)

Am Freitag (05.11.) kam es zu drei Wohnungseinbrüchen im Meerbuscher Ortsteil Büderich. In der Zeit von 10:45 bis 13:30 Uhr brachen Unbekannte den Schließzylinder einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Badener Weg heraus. Der oder die Einbrecher erbeuteten Schmuck. In der Zeit von 17:30 bis 22:00 Uhr gelangten Einbrecher über ein Badezimmerfenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Kirchendriesch". Hier entwendeten der oder die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Ebenfalls Schmuck erlangten Täter in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße. In der Zeit von 17:30 bis 22:40 Uhr hatten der oder die Einbrecher eine Terrassentür aufgebrochen, indem sie zunächst ein Loch in den Rahmen bohrten und anschließend den Fenstergriff öffneten.

In Neuss kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen. Am Freitag (05.11.), in der Zeit von 16:30 bis 17:30 Uhr, hebelten Unbekannte die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Jagdfeld" auf. Der oder die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck. Ohne Beute blieb ein Einbrecher, der am Samstag (06.11.), in der Zeit von 18:40 bis 18:45 Uhr, versucht hatte, die Terrassentür und das Fenster an einem Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Der Unbekannte wurde bei der Tat beobachtet und flüchtete über einen angrenzenden Wirtschaftsweg. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Personenbeschreibung: männlich, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, schlanke Statur. Bekleidet war der Gesuchte mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe.

Freitagnacht (05.11.), gegen 04:00 Uhr, versuchten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses an der Straße "Weißer Weg" im Korschenbroicher Ortsteil Pesch aufzubrechen. Die Bewohner des Hauses hatten nachts laute Geräusche wahrgenommen, diese aber zunächst nicht mit einem Einbruch in Verbindung gebracht. Erst am nächsten Tag stellten sie Schäden an der Tür fest.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Experten der Kommissariats Prävention / Opferschutz beraten Bürgerinnen und Bürger am kommenden Mittwoch (10.11.) zum Thema Einbruchschutz. Anmeldung und weitere Informationen unter der Rufnummer 02131 300-0 oder im Internet https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell