Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletze

Korschenbroich (ots)

Am Freitag (05.11.), gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 69 - jährige Kaarsterin mit ihrem VW Golf die Landstraße 390 in Fahrtrichtung Kaarst. Nach ersten Erkenntnissen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Smart kollidierte. Das Auto der 51-Jährigen Frau aus Neuss wurde durch den Zusammenstoß auf ein daneben liegendes Feld geschleudert.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, wurde die Örtlichkeit gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell