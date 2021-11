Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe beklauen zwei Seniorinnen - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am Donnerstag (04.11.), in der Zeit zwischen 11:00 bis 15:00 Uhr, kam es zu zwei Taschendiebstählen in einem Einkaufszentrum an der Römerstraße.

Eine 78 Jahre alten Frau aus Neuss hatte ihre Geldbörse in einem Einkaufstrolley verstaut und später bemerkt, dass ein Reißverschluss geöffnet war und die Börse fehlte.

Das in einem Rucksack befindliche Portemonnaie einer 63 Jahre alten Frau aus Neuss fiel ebenfalls Langfingern zum Opfer. Auch in diesem Fall hatten Diebe einen Reißverschluss aufgezogen.

Beide Seniorinnen hatten an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes noch ihre Einkäufe bezahlt und den Diebstahl erst nach dem Verlassen des Gebäudes bemerkt.

Der oder die Diebe erbeuteten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Konkrete Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, eine der Seniorinnen hatte hinter der Kassenzone jedoch zwei auffällige Männer bemerkt.

Ob die Unbekannten mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen oder ob es sich bei ihnen um potenzielle Zeugen handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Personenbeschreibung:

männlich, 20 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare Die Männer trugen Mund-Nasen-Masken, der Größere hatte einen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell