Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (04.11.), gegen 12:20 Uhr, wurde einem 83 Jahre alten Mann aus Dormagen in einem Lebensmitteldiscounter am Willy-Brandt-Platz die Geldbörse gestohlen.

Der Senior hatte vor dem Geschäft einen Einkaufswagenchip aus dem Portemonnaie entnommen und die Börse anschließend in die hintere Hosentasche gesteckt. In einem der Gänge wurde der Dormagener von einem Unbekannten angerempelt, dachte sich aber zunächst nichts dabei. An der Kasse bemerkte der Senior dann den Diebstahl seiner Geldbörse.

Ob der Unbekannte mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Möglicherweise handelte es sich um den sogenannten "Rempel-Trick". Taschendiebe rempeln ihre Opfer im Gedränge an oder nehmen sie mit Komplizen "in die Zange". Während das Opfer abgelenkt ist, greifen sie oder ihre Komplizen zu.

Personenbeschreibung:

männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem dunklen Parker.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen kann man sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei unter https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

