Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt zwölf Kilo Cannabis bei Verkehrskontrolle sicher

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Den richtigen Riecher bewiesen Polizisten in Dormagen am Donnerstag (4.11.), als sie den Fahrer eines Ford Focus kontrollierten. Der Betroffene war den Beamten, gegen 15:45 Uhr, auf der Landstraße 280 wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Der Streifenwagen folgte ihm bis auf die Autobahn 57 und kontrollierte ihn letztlich an der Raststätte Nievenheim.

Den Beamten schlug bei der Ansprache des Fahrzeugführers ein deutlicher Geruch nach Marihuana aus dem Auto entgegen. Daraufhin nahmen die Polizisten den Pkw und natürlich auch seinen Fahrer ein wenig genauer unter die Lupe. Prompt fanden sie im Kofferraum eine große Tasche, in der sich mehrere Tüten mit Marihuana und darin nicht geringe Mengen befanden. Auch räumte der 34-jährige Dormagener ein, vor Fahrtantritt "gekifft" zu haben.

Der nunmehr Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die zwölf Kilo Betäubungsmittel stellte die Polizei sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der Dormagener steht im dringenden Tatverdacht illegal mit Marihuana in nicht geringer Menge zu handeln. Er wird im Anschluss an seine Vernehmung einem Richter vorgeführt, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheidet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell