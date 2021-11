Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb muss in Untersuchungshaft

Neuss (ots)

Am Samstag (6.11.) wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft im Einkaufszentrum an der Breslauer Straße gerufen. Ein Mitarbeiter hatte drei Männer dabei beobachtet, wie sie Pullover in ihre Tasche steckten. Daraufhin ging das Trio, ohne zu bezahlen, aus dem Laden. Auf der Flucht verloren die Verdächtigen neu verpackte Kopfhörer, die möglicherweise aus einem weiteren Diebstahl stammten.

Die Streifenwagenbesatzung konnte einen der Flüchtigen stellen. Bei der Überprüfung der Personalien des 36 Jährigen ergab sich, dass er in der Vergangenheit bereits wiederholt mit Eigentumsdelikten aufgefallen war. Daher wurde der Dieb einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Das Kommissariat 22 hat die Ermittlung aufgenommen und geht Hinweisen zu den möglichen beiden weiteren Ladendieben nach.

