Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Busfahrgast bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (02.11.2021), gegen 08:30 Uhr, wurde eine 43-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Bad-Aussee-Straße leicht verletzt. Der Bus, in welchem die Frau mitfuhr, stieß beim Losfahren gegen einen anderen Bus und musste bremsen. Hierdurch stürzte die im Bus stehende 43-Jährige und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell