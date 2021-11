Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Briefkasten in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Drei zündelnde Buben im Alter von 12 und 13 Jahren haben an Montag gegen 16:45 Uhr den Inhalt eines Briefkastens in der Feldbergstraße in Brand gesetzt und wurden dabei von einer Polizeistreife entdeckt. Sie versuchten zu flüchten, wurden von den Polizisten aber eingeholt. Bei der Durchsuchung der Jungen fanden die Beamten bei zwei von ihnen Feuerzeuge und E-Zigaretten und bei einem 12-Jährigen auch eine Steinschleudern. Ein nennenswerter Sachschaden war an dem Briefkasten nicht entstanden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jungen ihren Eltern überstellt. Zum Löschen des Brandes waren sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr Sindelfingen vor Ort.

