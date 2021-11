Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: 37-Jährigen krankenhausreif geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bei einer privaten Feier in Weissach-Flacht hat ein 22-jähriger Partygast am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr den Autoschlüssel eines Bekannten ausgeliehen und sich in Begleitung eines 37-Jährigen ohne die erforderliche Fahrerlaubnis auf den Weg nach Leonberg gemacht, um dort einen Freund abzuholen. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 22-Jährige soll daraufhin angehalten, seinen Mitfahrer zum Aussteigen aufgefordert und dann auf ihn eingeschlagen haben. Der 37-Jährige wurde dabei erheblich verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-Jährige muss sich jetzt wegen Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch der Besitzer des Wagens wird angezeigt, da er die Fahrt des 22-Jährigen zugelassen hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell