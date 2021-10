Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241021-828: In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Hückeswagen (ots)

In der Bergstraße haben Einbrecher in den vergangenen Tagen (21. - 23. Oktober) die Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen und durchsucht. Aufgefallen war der Einbruch am Samstagnachmittag, als die Bewohnerin bei der Rückkehr von einer Reise die aufgebrochene Wohnungstür vorfand; verlassen hatte sie die Wohnung gegen 18.00 Uhr am Donnerstag. In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Räume und Schränke; zur Beute konnte die Geschädigte bei der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben machen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

