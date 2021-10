Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241021-826: Fluchtversuch bei Verkehrskontrolle

Engelskirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24. Oktober) versuchte ein 31-jähriger Autofahrer sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu unterziehen; er hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 00.20 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung ein Auto auf der Bergischen Straße anhalten wollen. Der Fahrer fuhr jedoch zunächst in Richtung Loope weiter und bog nach rechts in Richtung Haus Alsbach ab. Dort hielt er den Wagen an und versuchte zu Fuß in das dortige Waldgebiet zu flüchten. Hierbei stolperte er jedoch, so dass er von den Polizisten eingeholt werden konnte. Der 31-Jährige gab zu, keine Fahrerlaubnis und am Abend Cannabis konsumiert zu haben. Die Polizei leitete en Strafverfahren ein und veranlasste eine Blutprobenentnahme. Der Wagen des Mannes aus Engelskirchen trug bei dem Fluchtversuch zudem einen geringen Schaden davon. Der PKW geriet wegen mangelnder Sicherung ins Rollen, nachdem der 31-Jährige ausgestiegen und weggelaufen war; ein Baum stoppte die führerlose Fahrt jedoch nach wenigen Metern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell