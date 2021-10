Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241021-825: Betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen

Gummersbach (ots)

Einen völlig betrunkenen Gummersbacher nahm die Polizei am Samstagnachmittag (23. Oktober) in Gewahrsam, nachdem dieser mehrfach Passanten angepöbelt und sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Die Polizei war zunächst gegen 14.10 Uhr zur Kölner Straße in Derschlag gerufen worden, weil dort ein betrunkener Mann auf einer Bank saß und Passanten anpöbelte. Einem Platzverweis kam der Gummersbacher aber nur kurzfristig nach - eine halbe Stunde später riefen Anwohner die Polizei erneut, auch weil der Mann sich inzwischen die Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Die Polizei nahm den 44-Jährigen daraufhin in Gewahrsam, wobei er die Beamt*innen fortwährend beleidigte und sich mit Tritten wehrte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobenentnahme und erstattete eine Strafanzeige.

