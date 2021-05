POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Fußgängerin leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein Fußgängerin am Montag, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, bei einem Unfall auf Parkplatz eines Discounters in der Neckarelzer Straße in Mosbach. Die Frau wurde leicht von dem roten Fahrzeug einer Frau erfasst, die im Begriff war auszuparken. Die Insassen sowie die Fußgängerin unterhielten sich nach dem Vorfall kurz, setzten ihren Weg aber jeweils fort, ohne Personalien auszutauschen oder die Polizei zu rufen. Erst später bemerkte die Fußgängerin, verletzt worden zu sein und meldete sich bei der Polizei. Diese sucht nun Zeugen und die Insassinnen des roten Kleinwagens. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Elztal: Beifahrer leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 49-jähriger Mann bei einem Unfall am Mittwochmorgen, gegen 8.40 Uhr, an der Einmündung B 27/B 292 bei Auerbach. Der Mann war Beifahrer in einem Fiat, dessen Fahrer beim Linksabbiegen von Auerbach in Richtung Dallau kurz anhalten musste. Eine 38-Jährige, die mit ihrem VW hinter dem Fiat fuhr, übersah dies offenbar und prallte gegen den stehenden Wagen. Dabei wurde der Mitfahrer im Fiat leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Buchen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Deutlich nach Alkohol roch ein Mann, der am Mittwoch, gegen 13 Uhr, mit seinem Ford von der Landstraße zwischen Eberstadt und Buchen abgekommen war. Das SUV kam in einem Feld zum Stehen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme ein Alkoholfahne bei dem 77-Jährigen feststellten und ein Vortest rund 1,4 Promille zeigte, musste der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Auf den Unfallverursacher kommt nun eine Anzeige sowie der Entzug des Führerscheins zu.

