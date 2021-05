Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wollte die 66-jährige Lenkerin eines Renault Kadjar von den Birkenhöfe kommend, auf einem Feldweg fahrend, die L 1036 zwischen Schwabbach und Bitzfeld überqueren. Hierbei übersah sie die aus Richtung Bitzfeld kommende 58-jährige Lenkerin eines Smart und es kam zur Kollision. Die Fahrerin des Renault wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte die Frau schwer verletzt aus dem Pkw befreien. Die Fahrerin des Smart und ihre 52-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

