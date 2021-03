Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: am helllichten Tag in Wohnung eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Am Montagmittag brachen unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarstadt-Ost ein. Die Einbrecher gelangten auf unbekannte Weise ins Treppenhaus des Anwesens in der Uhlandstraße und brachen die Abschlusstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen und ließen neben einem Tablet-PC und Fahrzeugschlüsseln auch Schmuck mitgehen. Der entstandene Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Durch einen Zeugen wurden die beiden männlichen Einbrecher wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Ca. 170 bis 175 cm groß - Schlanke und sportliche Figur - Vollbart - Graues kurzes Haar mit wenig schwarzen Haaren - Starke Augenringe - Sprach Deutsch mit Akzent - Südosteuropäische Erscheinung - Blauer Sportanzug mit drei weißen Streifen entlang des Beins - Schwarz-blaue Arbeitsjacke mit weißer Schrift - Trug eine schwarze Bauchtasche mit weißer Schrift und roter Umrandung

Täter 2:

- 180 bis 185 cm groß - Kurzes dunkleres Haar mit grauem Anteil - Breit und kräftige Statur - Südosteuropäische Erscheinung - Trug Arbeitskleidung und blaue Einmalhandschuhe - Hatte eine große Umhängetasche bei sich

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

