Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Kellereinbruch - hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstag. 25.02.2021 und Montag, 01.03.2021 in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Neckarstadt-West ein. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Anwesens in der Zeppelinstraße und drangen von dort in den Keller ein. Hier brachen sie einen Kellerverschlag auf und entwendeten daraus ein E-Bike der Marke Bulls im Wert von rund 3.500 Euro, das zusätzlich mit einem Faltschloss gesichert war.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

