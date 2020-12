Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wie bei "Kevin - Allein zu Haus", wie im Dezember 2019: Einbrecher setzen erneut Wohnung unter Wasser

UnnaUnna (ots)

Wie bereits im Dezember 2019 ist nach einem Einbruch in Unna-Königsborn eine Wohnung unter Wasser gesetzt worden - Szenen, die an den Film "Kevin - Allein zu Haus" erinnern.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag (07.12.2020), 14.30 Uhr, und Dienstag (08.12.2020), 15.00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kamener Straße gewaltsam eingebrochen, haben die Spüle in der Küche verstopft und den Wasserhahn aufgedreht, sodass nicht nur die Wohnung des Geschädigten überflutet, sondern auch die darunter gelegene eines Nachbarn beschädigt wurde. Mit einem Keyboard samt Ständer als Diebesgut entkamen die Täter.

Wegen des ähnlichen Falls in der Vorweihnachtszeit im vergangenen Jahr prüft die Kriminalpolizei im Rahmen der Ermittlungen einen Zusammenhang. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell