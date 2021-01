Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erneut viele sogenannte "Enkeltrick-Anrufe"

Pirmasens (ots)

Gestern kam es im gesamten Bereich der Polizeidirektion Pirmasens zu zahlreichen sogenannten "Enkeltrick-Anrufen". Opfer sind ausnahmslos ältere Menschen, denen entweder vorgegaukelt wird, dass jemand aus der engeren Verwandtschaft in eine Notsituation, meist ein Verkehrsunfall, geraten ist oder dass man plötzlich aus einem dringenden Grund, beispielsweise eine Anzahlung auf eine günstige Eigentumswohnung, sofort eine größere Menge Bargeld braucht. Eine weitere Variante ist die, dass sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgibt und nach Wertsachen und Bargeld fragt, da in der Nachbarschaft eingebrochen wurde oder ähnliches. Misstrauisch sollte man immer werden, wenn sich die Enkelin oder beispielsweise die Tochter nicht gleich mit Namen meldet, sondern mit: "Hallo, hier ist deine Enkelin!". Durch geschickte Gesprächsführung geling es dann den Tätern meistens, den Namen herauszubekommen, so dass Vertrauen geweckt wird. Obwohl diese perfide Masche schon oft in Presse und Fernsehen thematisiert worden ist, haben die Täter doch immer wieder Erfolg. So auch gestern in Pirmasens. Das 85jährige Opfer übergab über 13.000 Euro an eine "Abholerin" an der Haustür. Es bleibt nur, zu appellieren, dass man gerade als ältere Person sofort misstrauisch werden sollte, wenn dringend und sofort eine größere Geldsumme benötigt wird oder Wertsachen zur "Sicherheit" an die Polizei übergeben werden sollen. Auch die jüngere Verwandtschaft wird dazu aufgerufen, Eltern oder Großeltern immer wieder über diese Machenschaften aufzuklären. Ein einfacher Rückruf bei der echten Verwandtschaft schafft sofort Klarheit und verhindert einen großen finanziellen Schaden und seelisches Leid. pdps

