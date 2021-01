Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Laserkontrolle

Hinterweidenthal (ots)

Am Mittwoch, zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, führte die Polizei Dahn auf der B 10 im Baustellenbereich in Höhe Hinterweidenthal eine Geschwindigkeitskontrolle mit der Laserpistole durch. In diesem Bereich ist die Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt. Insgesamt konnten 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Das schnellste Fahrzeug war mit 81 km/h unterwegs. |pidn

