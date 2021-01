Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - dank eines Zeugen verletzte Person aufgefunden

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 03.01.2021 gegen 01:00 Uhr hörte ein 80-Jähriger, während des Rauchens auf seinem Balkon, Hilferufe aus der Vigilienstraße in Bad Dürkheim. Vor Ort konnte ein 82-jähriger Bewohner eines Altenpflegeheimes festgestellt werden, der auf der Straße gestürzt war und sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen hatte. Durch die Polizeibeamten wurde medizinische Erstversorgung geleistet, bis das verständigte DRK vor Ort kam. Der ältere Mann wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte der Verletzte einer medizinischen Versorgung zugeführt werden.

