Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241021-827: Führerschein nach Trunkenheitsunfall sichergestellt

Wipperfürth (ots)

Den Führerschein einer alkoholisierten Autofahrerin behielt die Polizei am Sonntagmorgen (24. Oktober) ein, nachdem diese auf einem Parkplatz mit einem anderen Auto zusammengestoßen war. Die 23-Jährige aus Wipperfürth hatte gegen 03.50 Uhr einen Parkplatz an der Lenneper Straße verlassen wollen, dabei aber ein geparktes Auto gestreift. Zeugen, die den Unfall bemerkt hatten, stoppten die Fahrt und verständigten die Polizei. Weil die 23-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand - ein Vortest zeigte einen Wert von nahezu 1,8 Promille an - ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an und behielt den Führerschein ein.

