Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kosmetika-Diebinnen

Werdohl (ots)

Die Polizei sucht nach drei jungen Frauen, die am 17. Dezember ihre Taschen in einer Drogerie in Werdohl vollgepackt haben - ohne zu bezahlen. Sie holten in dem Geschäft an der Freiheitstraße Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro aus ihren Verpackungen und versteckten die Ware in ihrer Kleidung. Die Polizei sicherte Filmaufnahmen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes veröffentlicht die Polizei Fotos der drei mutmaßlichen Diebinnen. Die unverpixelten Fotos sind zu sehen auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/werdohl-bandenmaessiger-ladendiebstahl .

Hinweise bitte an die Wache in Werdohl, Telefon 02392/9399-0, oder jede andere Polizei-Dienststelle.

