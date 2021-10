Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Betagter Herr dank aufmerksamer Nachbarin aus hilfloser Lage gerettet

Mannheim-Rheinau (ots)

Weil ihr älterer Nachbar am Samstagvormittag nicht wie gewöhnlich die Rollläden hochgezogen hatte, befürchtete eine Frau in der Straße "Beim Johannkirchhof", dass etwas passiert sein könnte und wählte gegen Mittag den Notruf.

Da eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern negativ verlief, entschieden sich die hinzugerufenen Beamten, die Wohnungstür des Seniors mit Hilfe der Feuerwehr zu öffnen. In der Küche fanden sie dann den älteren Herrn am Boden liegend. Er war gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Glücklicherweise hatte er nur eine leichte blutende Schürfwunde am Arm, die von den ebenfalls hinzugerufenen Rettungskräften vor Ort versorgt werden konnte.

Eine wachsame Nachbarschaft zahlt sich also nicht nur zur Verhinderung von Wohnungseinbruch aus.

