POL-UN: Unna/Kamen - Zwei Fälle von tätlichen Angriffen auf Polizisten - ein Beamter verletzt

Unna/Kamen (ots)

Bei zwei Fällen von tätlichen Angriffen auf Polizisten am Wochenende ist ein Beamter der Kreispolizeibehörde Unna verletzt worden.

In Unna randalierte ein 24-jähriger Unnaer am Freitag (11.06.2021) gegen 22.40 Uhr auf der Handwerkstraße und pöbelte dabei immer wieder Fußgänger an. Beim Eintreffen von zivilen Einsatzkräften ging der Beschuldigte sofort auf den Dienstwagen los und warf sich mit dem gesamten Körper gegen die Fahrertür. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fixierten ihn dort. Im weiteren Verlauf spuckte er einem der eingesetzten Polizisten ins Gesicht. Bei diesem Einsatz wurde sowohl der 24-jährige Unnaer als auch einer der eingesetzten Beamten verletzt.

In Kamen suchte die Polizei am Sonntag (13.06.2021) gegen 04.30 Uhr eine Wohnanschrift in der Lessingstraße in Kamen wegen fortwährender Ruhestörungen auf. Bereits vor der Tür des Mehrfamilienhauses war die laute Musik nicht zu überhören. Durch ein offenes Fenster nahmen die Polizisten Kontakt zur 52-jährigen Beschuldigten auf. Diese beleidigte daraufhin die Beamten. Der wiederholten Aufforderung, die Musik auszuschalten, kam die stark alkoholisierte Frau nicht nach. Stattdessen beobachteten die Einsatzkräfte, wie sich die Kamenerin einen Zimmermannshammer in den Hosenbund steckte. Im Anschluss öffnete sie die Wohnungstür. Als die 52-Jährige zunehmend aggressiver wurde und die Beamten schubste, wurde sie von den Einsatzkräften am Boden mit Handfesseln fixiert. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand. Sie wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Sowohl gegen den 24-jährigen Unnaer als auch gegen die 52-jährige Kamenerin leitete die Polizei Strafverfahren wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte ein.

"Dieses respektlose Verhalten unseren Einsatzkräften gegenüber widert mich an und ist mit nichts zu entschuldigen. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verdienen Respekt und Anerkennung", sagt Leitender Polizeidirektor Torsten Juds, Abteilungsleiter Polizei bei der Kreispolizeibehörde Unna.

