Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Worms, Fesplatz / Kastanienallee (ots)

Am Samstagabend, den 12.06.2021, kam es gegen 20:15 Uhr am Festplatz in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Skoda mit HP-Ortskennung touchierte beim rückwärts Ausparken einen weiteren geparkten PKW. Die Fahrerin, bei der es sich um eine ca. 50-60 Jahre alte Dame gehandelt haben soll, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 500 Euro im Bereich der Heckstoßstange. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Worms entgegen.

