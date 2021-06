Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall mit schwer verletztem Rennradfahrer

Mölsheim (ots)

Ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Flörsheim-Dalsheim befuhr mit seinem Rennrad die stark abschüssige Hauptstraße aus Zell kommend in Fahrtrichtung Mölsheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch die Kollision wurde der Radfahrer schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell