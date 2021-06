Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in Worms

Worms, Bebelstraße (ots)

Am Samstag den 12.06.2021, gegen 11:51 Uhr befuhr ein schwarzer Kleinwagen die Bebelstraße und beschädigte bei einem Wendemanöver ein Verkehrsschild an der Einmündung zur Kantstraße. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, jedoch konnte das Kennzeichen nicht erkannt werden. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben kann, melde sich unter 06241-8520 bei der Polizei in Worms.

