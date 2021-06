Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rentnerin bei Anstoß mit PKW verletzt

Worms (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW wurde gestern Nachmittag in Worms-Herrnsheim eine 79-jährige Fußgängerin verletzt. Die Rentnerin befand sich in der Herrnsheimer Hauptstraße und wolle die Kettengasse überqueren, als eine 67-jährige Autofahrerin rückwärts auf der Fahrbahn rangierte und die Frau hinter ihrem Fahrzeug übersah. Mit dem Heck prallte der PKW gegen die Fußgängerin, welche hierdurch stürzte. Mit Verdacht auf einen Oberschenkelhalsbruch wurde die Wormserin ins Klinikum verbracht. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell