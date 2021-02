Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

VS) Unbekannte beschädigen Wahlplakate (20.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in der Fürstenbergstr. in Donaueschingen insgesamt neun an Laternen angebrachte Wahlplakate, sowie zwei große Standplakate beschädigt. Die an den Laternen angebrachten Plakate wurden zerrissen, die großen Standplakate umgeworfen.

Betroffen waren Plakate vier verschiedener Parteien.

Zudem wurde ein großes Standplakat der Stadt Donaueschingen umgeworfen und beschädigt.

Hinweise auf den bzw. die Täter werden erbeten an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 837830.

