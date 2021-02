Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz - Sexuelle Belästigung - Zeugenaufruf (20.02.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Samstag um 12.50 Uhr im Bereich der Steinstraße in Konstanz. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu einer unsittlichen Berührung durch einen männlichen Täter. Nachdem die Geschädigte lauthals aufschrie, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Jahnstraße. Er wird als junger Mann im Alter von ca. 17 Jahren beschrieben, 170 - 175 cm groß, schmächtige Figur, schwarze glatte Haare. Er trug eine graue Jogginghose und einen Beutel auf dem Rücken. Wer Angaben zu dieser Person machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531/995-3333 zu melden.

