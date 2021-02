Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Brand einer Gartenhütte (20.02.2021)

Konstanz-Dettingen (ots)

In der Kleingartenanlage Kabisland in Konstanz-Dettingen kam es am Samstagabend zu einem Brand einer Gartenhütte. Gegen 21.30 h wurde festgestellt, dass eine Gartenlaube im Vollbrand stand. Die anrückende Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes auf benachbarte Lauben verhindern. Die betroffene Hütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000.- Euro. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen noch an, eine technische Ursache wird vermutet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell