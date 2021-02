Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Linsensuppe auf dem Herd vergessen

(Singen, Landkreis Konstanz) 19.02.2021 (ots)

Am Freitag gegen 14.50 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung am Herz-Jesu-Platz in Singen. Die verständigte Feuerwehr musste die Wohnungstüre gewaltsam öffnen. Auf dem Herd befand sich eine Linsensuppe, welche vom Wohnungsbesitzer beim Verlassen der Wohnung vergessen wurde. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell