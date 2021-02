Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehreinsatz nach ausgelöster Brandmeldeanlage in einem Altenpflegeheim (19.02.2021)

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Nach einer am Freitagvormittag ausgelösten Brandmeldeanlage ist es in einem Altenpflegeheim in der Achdorfer Straße zu einem Feuerwehreinsatz der Blumberger Wehr unter der Leitung des Kommandanten Stefan Band gekommen. Kurz nach 10 Uhr hatte dort ein Brandmelder in einer Küche angeschlagen. Bei der folgenden Überprüfung durch die Feuerwehr auch mit einer Wärmebildkamera konnte kein Brand festgestellt werden, sodass die Einsatzkräfte wieder abrücken konnten.

