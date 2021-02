Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) - Verdächtiger Koffer führt zu Polizeieinsatz 19.2.21

Sulz (ots)

Ein verdächtiger Koffer vor einem Discounter in der Stuttgarter Straße hat am Freitagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Letztendlich bestand aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Denn wie es sich nach einiger Zeit herausstellte, befand sich in dem Koffer kein Sprengstoff, sondern lediglich eine Bohrmaschine. Um halb zwei hat der dortige Filialleiter den herrenlosen grünen Koffer der Polizei gemeldet. Offenbar stand dieser schon etwa drei Stunden unbeachtet unmittelbar vor dem Geschäft, was ihm merkwürdig vorkam. Aufgrund der unklaren Verhältnisse wurde die Örtlichkeit von mehreren Polizeistreifen weiträumig abgesperrt und der Verkehr in der Stuttgarter Straße und in der Freudenstädter Straße angehalten. Die etwa 50 Kunden im Geschäft mussten währenddessen den Markt verlassen. Extra aus Stuttgart angeforderte Delaborierer des Landeskriminalamts haben mit einem Spezialgerät den Koffer untersucht und schließlich auch geöffnet. Kurz nach 16 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden und der Markt wieder seinen Betrieb aufnehmen. Für den Zeitraum der Untersuchung des Koffers war auch kurzzeitig der Bahnverkehr auf dem unmittelbar angrenzenden Bahnbereich beeinträchtigt. Wem der Koffer mit der Bohrmaschine gehört und warum er dort abgestellt wurde, steht bislang noch nicht fest.

