Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede- Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Holzwickede (ots)

Am Sonntag (13.06.2021) befuhr ein 32-jähriger Holzwickder um 13:30 Uhr die Schwerter Straße in Fahrtrichtung Schwerte. Nach eigenen Angaben kam ihm in Höhe des Jungholzweg ein Pkw auf seiner Richtungsfahrbahn entgegen. Bei dem Versuch diesem Fahrzeug auszuweichen um einen Verkehrsunfall zu verhindern, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Holzwickeder schleuderte mit seinem schwarzen Nissan Micra über beide Richtungsfahrbahnen nach links in die Böschung, drehte sich linksseitig über die Längsachse und prallte mit der Dachkante gegen einen Baum. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Der Fahrer des Nissan Micra musste mittels technischen Gerät von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Fahrzeugführer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Unfallstelle musste für den Zeitraum von etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.

Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.500 Euro.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Hergang des Unfalles und zu dem flüchtigen Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter Rufnummer 02303- 921 3120 oder 02303- 921- 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell