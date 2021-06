Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall: Schwer verletzter Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Holzwickede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Holzwickede am Donnerstagmorgen (10.06.2021) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 07.20 Uhr war eine 26-jährige Dortmunderin mit ihrem Pkw auf der Freiberger Straße in Richtung Osten unterwegs, als sie beabsichtigte, an der Einmündung zur Vincenz-Wiederholt-Straße nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 49-jährigen Motorradfahrers aus Hagen - es kam zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer zu Fall kam und schwer verletzt wurde. Zeugen und die 26-jährige Dortmunderin leisteten an der Unfallstelle bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6500 Euro.

