Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe gehen Fahrzeuge an

Hemer (ots)

In der Nacht vom 29.05. zum 30.05. wurde ein grauer Honda eines 44-jährigen Geschädigten an der Breslauer Straße aufgebrochen und persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurden an der Iserkuhle von einem schwarzen VW die Radnabenkappen geklaut. Der 40-jährige Geschädigte stellte den Diebstahl am Freitagmorgen gegen 6 Uhr fest.

Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell