Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zigarettenautomat aufgeflext: Täter entkommen mit Tabakwaren und Bargeld

Fröndenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (11.06.2021) auf Samstag (12.06.2021) einen Zigarettenautomat in der Palzstraße in Fröndenberg aufgebrochen und diverse Zigarettenschachteln sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Einem Zeugen fiel das beschädigte Gerät, das nach jetzigem Kenntnisstand aufgeflext wurde, am Samstag (12.06.2021) gegen 07.00 Uhr auf. Er verständigte daraufhin die Polizei. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell