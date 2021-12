Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Feuerwerkskörper in Spielhalle gezündet- Unbekannte flüchten

Herford (ots)

(sls) An der Mindener Straße in Herford kam es in der Nacht zu Donnerstag (23.12.) zur Detonation einer Feuerwerksrakete in einer Spielhalle. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Mitarbeiter gegen 00.30 Uhr dass sich plötzlich die Eingangstür öffnete, jedoch kurz danach wieder geschlossen wurde. Als der Mitarbeiter in den Eingangsbereich blickte, konnte er eine gezündete Feuerwerksrakete entdecken, die vom Eingangsbereich in Richtung Innenraum unter einen Weihnachtsbaum flog. Dort explodierte die Rakete und setzte ein Deko-Geschenkkarton in Brand. Der Brand konnte vom Mitarbeiter sofort gelöscht und der beschädigte Karton nach draußen verbracht werden. Weitere Besucher der Spielhalle wurden durch die Explosion nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet zurzeit vorhandene Videoaufzeichnungen vom Tatort aus. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den raketenwerfenden Tätern machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell