Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen - Frau bei Unfall verstorben

Wuppertal (ots)

Gestern (22.12.2021), gegen 15:55 Uhr, kam es in Solingen auf der Hildener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verstarb. Vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls verlor eine 75-Jährige die Kontrolle über ihren Ford Fiesta und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem VW Polo eines 38-Jährigen und in der Folge mit dem VW Golf einer ebenfalls 38-jährigen Frau. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die 75-jährige Solingerin. Während der Aufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (sw)

