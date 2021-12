Polizei Wuppertal

POL-W: W Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr - Schwerer Verkehrsunfall in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (21.12.2021, 14:50 Uhr), kam es auf der Düsseldorfer Straße in Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 60-Jähriger mit seinem Honda in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen den Hyundai einer 54-Jährigen, den Peugeot einer 38-Jährigen und den VW einer 42-Jährigen. Alle Unfallbeteiligten mussten zur Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (sw)

