Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter bei Unfall auf der Oststraße

Wuppertal (ots)

Am 20.12.2021, um 12:22 Uhr, kam es auf der Oststraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seiner BMW auf der Oststraße, als eine 72-jährige Frau mit ihrem Skoda von einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand auf die Straße einscherte. Trotz einer Vollbremsung konnte der 41-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Zuge des Unfalls wurde zudem ein geparkter Alfa Romeo beschädigt. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell