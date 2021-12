Polizei Wuppertal

POL-W: W Mädchen von Auto in Wuppertal-Heckinghausen angefahren - Autofahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (16.12.2021, 07:55 Uhr) kam es zu einer Unfallflucht, bei dem ein Mädchen Verletzungen erlitt. Die 12-Jährige überquerte die Fußgängerampel an der Heckinghauser Straße zur Spiekerstraße, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines bislang Unbekannten kam. Der Fahrer flüchtete mit seinem Auto in Richtung Bockmühle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Das Mädchen erlitt Verletzungen am Kopf. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkles, größeres Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

