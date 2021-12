Polizei Wuppertal

POL-W: SG Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wuppertal (ots)

Die Kriminalpolizei Solingen sucht mit Hilfe von Aufnahmen der Überwachungskamera einer Tankstelle an der Schlagbaumer Straße in Solingen nach einem unbekannten Dieb und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am 01.08.2021, gegen 21:10 Uhr, entwendete der bislang unbekannte Mann mehrere Flaschen Motoröl aus der Warenauslage des Tankstellengeländes. Der Unbekannte war circa 35-45 Jahre alt, ist circa 180-190 cm groß und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, schwarzem T-Shirt, Turnschuhen und einer hellblauen Jeans. Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/71219 Hinweise zu dem unbekannten Dieb nimmt die Kriminalpolizei Solingen telefonisch unter der 0202-284-0 entgegen.(hm)

