POL-HAM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer kam es am Mittwoch, 31. März, gegen 14.15 Uhr auf dem Bockumer Weg in Höhe der Einmündung Posener Straße. Der 60-jährige Zweiradfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt den Bockumer Weg in Richtung Osten. Gleichzeitig beabsichtigte eine 24-jährige Nissan-Fahrerin mit ihrem PKW in Höhe der Einmündung vom Fahrbahnrand anzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Beim Sturz verletzte sich der Kradfahrer und wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus transportiert. Dort wurde er stationär aufgenommen. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt.(lh)

